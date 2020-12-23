Pixabay.com Во вторник игрой в Нью-Йорке стартовал сезон-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)

Pixabay.com

Во вторник игрой в Нью-Йорке стартовал сезон-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В матче открытия сезона "Бруклин" разгромил на своей площадке "Голден Стэйт" со счетом 125:99 (40:25, 23:20, 36:26, 26:28).

Самым результативным у победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 26 очков, еще 22 балла заработал Кевин Дюрант, пропустивший прошлый сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия. У проигравших 20 очков и 10 передач на счету Стефена Карри, еще 19 заработал Джеймс Уайсман.

В другом матче регулярного чемпионата НБА на арене "Стэйплс-центр" в Лос-Анджелесе местный "Лейкерс" потерпел поражение от земляков из "Клипперс" - 109:116.

Самым результативным в составе победителей стал Пол Джордж, набравший 33 очка. Еще 26 баллов заработал Кавай Леонард. У проигравших выделялись Леброн Джеймс (22 очка) и Энтони Дэвис (18).

Напомним, что "Лейкерс" являются действующими чемпионами НБА. В финальной серии прошлого сезона калифорнийцы обыграли "Майами Хит".

Предыдущий сезон НБА, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, был возобновлен в августе и доигрывался в кампусе в Орландо.