Защитник мадридского "Атлетико" и сборной Англии по футболу Киран Триппьер отстранен от футбольной деятельности на 10 недель за нарушение правил игры на тотализаторе. Он пропустит 13 матчей своего клуба.

Санкции к игроку применила Футбольная ассоциация Англии (FA), но после ратификации ФИФА они приобрели международный характер.

"Дисквалификация, которая распространяется на всю связанную с футболом деятельность, вступает в силу в среду после подачи заявки в Международную федерацию футбола (ФИФА)", - говорится в сообщении FA.

Также футболист оштрафован на 70 тысяч фунтов стерлингов (около 76,8 тысячи евро).

????BREAKING: Kieran #Trippier suspended for 10 weeks over breaches of betting rules. He'll miss 13 matches with Atlético???? pic.twitter.com/zzgqjnCBMo— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 23, 2020

По данным ВВC, 30-летний футболист обвинялся по семи эпизодам ставок на тотализаторе в июле 2019 года и отказывался признавать свою вину. Для рассмотрения дела была назначена независимая комиссия, после чего четыре из семи нарушений были доказаны в ходе личных слушаний.

В ходе расследования удалось выяснить, что спортсмен воспользовался инсайдерской информацией, которую получал в силу своего положения.

Триппьер является воспитанником школы английского "Манчестер Сити". Летом прошлого года он перешел в "Атлетико" из лондонского "Тоттенхэма". За сборную Англии защитник провел 25 матчей и забил один мяч.