В Москве ЦСКА уступил со счетом 83:89 на своем паркете турецкому "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Самым результативным игроком встречи оказался чешский нападающий гостей Ян Веселы, набравший 24 очка. В составе армейцев снайперскими качествами выделялся грузинский форвард Торнике Шенгелия (18).

"Это была упорная игра, - приводит слова главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса официальный сайт турнира. - Мы получили свои шансы зацепиться за победу, соперники тоже. У нас были хорошие возможности для бросков. "Фенербахче" забивал свои броски, а мы нет. Они выиграли игру, так что поздравляю их".

ЦСКА проиграл вторую встречу Евролиги кряду . Всего у армейского коллектива три поражения в пяти последних встречах. В турнирной таблице ЦСКА утратил лидерство, пропустив вперед "Барселону".