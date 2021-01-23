В финском Лахти лыжник Эмиль Иверсен занял первое место в скиатлоне на этапе Кубка мира. Норвежец преодолел дистанции 30 км (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем) за 1 час 10 минут 18,4 секунды. Второе и третье места также заняли представители Норвегии

Фото: FIS Cross-Country / twitter.com

В финском Лахти лыжник Эмиль Иверсен занял первое место в скиатлоне на этапе Кубка мира. Норвежец преодолел дистанции 30 км (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем) за 1 час 10 минут 18,4 секунды.

Второе и третье места также заняли представители Норвегии. Вторым финишировал Шур Рёте (отставание 0,4 секунды), третьим стал Поль Гольберг (+6,6).

Лучшим из россиян стал Александр Большунов, финишировавший пятым (+20,9). На последней отсечке перед финишем российский лыжник был одним из претендентов на победу, но не смог бороться за медали из-за падения незадолго до финиша.

"Норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд упал на меня, а трое убежали - без шансов. Это не специально, но они могут все это продумать заранее. Но сегодня можно проиграть. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пусть порадуются. Сегодня не тот день, надеюсь, на чемпионате мира будет лучше. После "Тур де Ски" отдохнул, но пока состояние у меня не очень. Домой не ездил, был в Европе", - сказал Большунов в эфире "Матч ТВ" .

Back with a boom ????????

Skiathlon at its best at Lahti Skigames!#fiscrosscountry ????NordicFocus pic.twitter.com/rI4zGoPjIL — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 23, 2021

Ранее в субботу россиянка Наталья Непряева заняла шестое место в скиатлоне в финском Лахти. Победила норвежка Тереза Йохауг, она преодолела дистанцию в 15 км (7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем) за 37 минут 47,5 секунды, второе и третье места заняли ее соотечественницы - Хелена Мари Фоссесхольм (+28,1 секунды) и Хейди Венг (+29,6) соответственно. Непряева уступила победительнице чуть более минуты.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам впервые выступала на соревнованиях после пропуска двух этапов Кубка мира и многодневки "Тур де Ски" из-за риска заражения коронавирусом. Программа Кубка мира в Лахти завершится в воскресенье двумя эстафетами.