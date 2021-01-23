В итальянском Антхольце мужская сборная России заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону. В составе российского квартета выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов

Фото: IBU World Cup / twitter.com

В итальянском Антхольце мужская сборная России заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону. В составе российского квартета выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Первое место заняла команда Франции, показавшая на дистанции 4х7,5 км результат 1 час 14 минут 25,8 секунды и использовавшая девять дополнительных патронов. Вторыми финишировали норвежцы (+0,8 секунды; 1 круг + 9 патронов).

Российские биатлонисты уступили французам 50 секунд, пробежав по итогам восьми огневых рубежей один штрафной круг (Логинов) и использовав семь дополнительных патронов.

"Я чувствовал, что сегодня не мой ход, - сказал в эфире "Матч ТВ" Александр Логинов. - Чувствовал, что немного не мои ноги. Поэтому не справился со стрельбой стоя. Есть такой момент - ты приходишь и понимаешь, что с трудом стоишь, не говоря уже о стрельбе. Конечно, мне жаль. Пытался максимально отработать, чтобы помочь команде. Надеюсь, меня простят за прокол. На этом уровне это в любом случае непозволительная ошибка".

С учетом прошлого сезона мужская сборная России семь гонок подряд занимала четвертое место в эстафете. В предыдущий раз российская команда оказывалась в призовой тройке на чемпионате мира 2019 года в шведском Эстерсунде, тогда российские биатлонисты также стали третьими.

Этап Кубка мира в Антхольце завершится в воскресенье, в этот день пройдут женская эстафета и мужская гонка с общего старта.