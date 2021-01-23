Международный олимпийский комитет намерен провести вакцинацию от коронавируса среди всех спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Токио, чтобы гарантировать проведение Игр

Фото: U.S. Secretary of Defense / flickr.com

Международный олимпийский комитет намерен провести вакцинацию от коронавируса среди всех спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Токио, чтобы гарантировать проведение Игр, сообщает The Daily Telegraph .

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Данная идея прорабатывается МОК совместно со Всемирной организацией здравоохранения. Ранее сообщалось, что вакцинация будет носить добровольный характер. Согласно информации издания, МОК ведет переговоры с организаторами COVAX - механизма ВОЗ, призванного гарантировать равный доступ к вакцинам. Ожидается, что начало распространения вакцин через COVAX начнется в первых числах февраля.

По словам исполнительного директора Британской олимпийской ассоциации Энди Энсона, МОК ставит одной из важных целей провести вакцинацию среди представителей небольших стран.

"Думаю, они продолжат работать над этим, чтобы сделать вакцину как можно более доступной для всех, кто планирует посетить Японию. Сейчас планы развиваются так, чтобы все 206 членов МОК могли получить к ней доступ", - заявил он.

В пятницу британская газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за пандемии коронавируса.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но уже были перенесены на год из-за пандемии совместным решением Международного олимпийского комитета и оргкомитетом Игр. Ожидается, что соревнования пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа 2021 года.