Бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, который сейчас является наставником сборной Италии, прокомментировал почти состоявшийся переход нападающего Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".

"Я год тренировал Кокорина в "Зените" и могу сказать о нем только хорошее - и как о футболисте, и как о человеке. Заверяю вас, что Кокорин - чемпион. Благодаря имеющимся качествам он мог бы сыграть за любую команду, включая "Реал". Утонченная работа ног, сильный удар головой, точные передачи. К сожалению, я потерял его из-за травмы колена в марте 2018-го. Но его ценность бесспорна.

С имеющимися навыками он может делать то, что хочет и играть там, где нужно: вторым нападающим, вингером, центрфорвардом. У меня он начинал на правом фланге, где, конечно, не хватало ударов по воротам. Что касается "Фиорентины", то ему понадобится время для адаптации, но ценность Кокорина неоспорима. Ход "Фиорентины" очень хорош", - цитирует Манчини La Nazione .

Ранее газета La Gazzetta Dello Sport назвала новичка "Фиорентины" "плохим мальчиком", припомнив ему стрельбу на кавказской свадьбе и тюремный срок за избиение стулом госчиновника.

"Фиорентина" заплатит 5 млн евро за форварда, который будет играть в паре с сербским нападающим Душаном Влаховичем. Сумма личного контракта россиянина составит около 2 млн за сезон, плюс ряд бонусов. Александр уходит из "Спартака" с понижением зарплаты, в Москве ему платили 3 млн евро в год.