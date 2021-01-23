Доктора Леопольдо Луке, который являлся лечащим врачом легендарного Диего Марадоны, обвинили в подделке подписей аргентинца на некоторых важных документах.
Corriere dello Sport сообщает, что документы с поддельной подписью Марадоны были найдены правоохранительным органами при обыске офиса и дома доктора Луке. Факт фальсификации был подтвержден после каллиграфической экспертизы.
- Для Марадоны хотят построить мавзолей, наследники не возражают
Результаты экспертного заключения уже получены прокуратурой Сан-Исидро, которая ведет расследование по делу гибели Марадоны. Таким образом, Леопольдо Луке занесен в реестр подозреваемых в причастности к смерти звезды футбола.
???? #Maradona, svolta clamorosa: "Il medico ha falsificato la firma" ⬇️ https://t.co/NJr0gDwGc3— Corriere dello Sport (@CorSport) January 22, 2021
Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Армандо Марадона скоропостижно скончался 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет. Позже он был торжественно похоронен в пригороде Буэнос-Айреса.
Завещания Диего не оставил. На его состояние, которое оценивается более чем в 40 миллионов евро, претендуют не менее 16 человек. Марадона оставил пятерых официальных детей, еще семеро незаконных отпрысков от любовниц претендуют на этот статус.