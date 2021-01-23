Диего Марадона

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Доктора Леопольдо Луке, который являлся лечащим врачом легендарного Диего Марадоны, обвинили в подделке подписей аргентинца на некоторых важных документах.

Corriere dello Sport сообщает, что документы с поддельной подписью Марадоны были найдены правоохранительным органами при обыске офиса и дома доктора Луке. Факт фальсификации был подтвержден после каллиграфической экспертизы.

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Результаты экспертного заключения уже получены прокуратурой Сан-Исидро, которая ведет расследование по делу гибели Марадоны. Таким образом, Леопольдо Луке занесен в реестр подозреваемых в причастности к смерти звезды футбола.

???? #Maradona, svolta clamorosa: "Il medico ha falsificato la firma" ⬇️ https://t.co/NJr0gDwGc3 — Corriere dello Sport (@CorSport) January 22, 2021

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Армандо Марадона скоропостижно скончался 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет. Позже он был торжественно похоронен в пригороде Буэнос-Айреса.