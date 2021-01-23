Чемпионат мира по современному пятиборью, который был запланирован в Минске, состоится в другом месте, сообщается на официальном сайте Международного союза современного пятиборья
Фото: BugWarp / commons.wikimedia.org
Чемпионат мира по современному пятиборью, который был запланирован в Минске, состоится в другом месте, сообщается на официальном сайте Международного союза современного пятиборья
 
 
 
Чемпионат мира по современному пятиборью, который был запланирован в Минске, состоится в другом месте, сообщается на официальном сайте Международного союза современного пятиборья
Фото: BugWarp / commons.wikimedia.org

Чемпионат мира по современному пятиборью, который был запланирован в Минске, состоится в другом месте, сообщается на официальном сайте Международного союза современного пятиборья.

Изначально соревнования должны были пройти 7-13 июня и стать квалификационными к Олимпийским играм. Первенство мира состоится в те же даты, о новом месте проведения будет объявлено позднее.

"Исполком UIPM пристально следил за ситуацией в Белоруссии и выразил полную уверенность в том, что Минск сможет принять соревнования, когда будет более подходящее время. Исполком проголосовал за перенос турнира на будущее в связи с нынешней нестабильной ситуацией, что может подорвать успешное проведение турнира. Были подозрения, что некоторые страны откажутся от участия, что скажется на честном проведении турнира и олимпийской квалификации", - заявил президент UIPM Клаус Шорманн.

Ранее из Минска был перенесен чемпионат мира по хоккею. Сначала Латвия отказалась принимать турнир вместе с Белоруссией, где жестко подавляется протестное движение против очередного переизбрания бессменного лидера белорусов Александра Лукашенко.

Затем к призывам белорусской оппозиции о бойкоте соревнований присоединился целый ряд европейских стран. Кроме того, турнир покинуло сразу несколько крупных спонсоров, среди которых автомобильный производитель Skoda, бренды NIVEA, Tissot и Liqui Moly.

До этого президент IIHF Рене Фазель на встрече в Минске с главой белорусского государства пожаловался на давление, оказываемое на федерацию со всех сторон. Лукашенко в ответ заявил, что его страна готова в одиночку провести "лучший чемпионат в истории".

Сборная России должна была проводить свои матчи группового этапа в Минске. В столице Белоруссии также должны были пройти два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Добавим, что Минск принимал чемпионат мира и в 2014 году, и тогда Европейский парламент призывал IIHF лишить Белоруссию права проводить мировое первенство, указывая на репрессии властей в отношении оппозиции.