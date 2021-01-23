Чемпионат мира по современному пятиборью, который был запланирован в Минске, состоится в другом месте, сообщается на официальном сайте Международного союза современного пятиборья

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Чемпионат мира по современному пятиборью, который был запланирован в Минске, состоится в другом месте, сообщается на официальном сайте Международного союза современного пятиборья.

Изначально соревнования должны были пройти 7-13 июня и стать квалификационными к Олимпийским играм. Первенство мира состоится в те же даты, о новом месте проведения будет объявлено позднее.

"Исполком UIPM пристально следил за ситуацией в Белоруссии и выразил полную уверенность в том, что Минск сможет принять соревнования, когда будет более подходящее время. Исполком проголосовал за перенос турнира на будущее в связи с нынешней нестабильной ситуацией, что может подорвать успешное проведение турнира. Были подозрения, что некоторые страны откажутся от участия, что скажется на честном проведении турнира и олимпийской квалификации", - заявил президент UIPM Клаус Шорманн.

???? LATEST NEWS ????



The UIPM 2021 Pentathlon & Laser Run World Championships will go ahead in June, with new venues under consideration.



We look forward to our flagship competition taking place in Minsk ???????? in future when the time is right.



Full story ????https://t.co/bDn6p8AyhX pic.twitter.com/v2chSgBYkC — UIPM - World Pentathlon (@WorldPentathlon) January 22, 2021

Ранее из Минска был перенесен чемпионат мира по хоккею. Сначала Латвия отказалась принимать турнир вместе с Белоруссией, где жестко подавляется протестное движение против очередного переизбрания бессменного лидера белорусов Александра Лукашенко.

Затем к призывам белорусской оппозиции о бойкоте соревнований присоединился целый ряд европейских стран. Кроме того, турнир покинуло сразу несколько крупных спонсоров , среди которых автомобильный производитель Skoda, бренды NIVEA, Tissot и Liqui Moly.

До этого президент IIHF Рене Фазель на встрече в Минске с главой белорусского государства пожаловался на давление, оказываемое на федерацию со всех сторон. Лукашенко в ответ заявил, что его страна готова в одиночку провести "лучший чемпионат в истории".

Сборная России должна была проводить свои матчи группового этапа в Минске. В столице Белоруссии также должны были пройти два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Добавим, что Минск принимал чемпионат мира и в 2014 году, и тогда Европейский парламент призывал IIHF лишить Белоруссию права проводить мировое первенство, указывая на репрессии властей в отношении оппозиции.