Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов забросил две шайбы в ворота "Нэшвилла" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, который завершился со счетом 7:0.
Радулов (25', 35') отличился во втором периоде, а также отдал одну голевую передачу.
"Я немного нервничал, особенно из-за того, что у нас на трибунах были болельщики, и мы долгое время не играли, - приводит слова Радулова The Dallas Morning News. - Не было выставочных матчей, и это немного беспокоило поначалу. Но когда шайба вброшена, ты проводишь одну-две смены, участвуешь в паре стыков и находишь свою игру".
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Голом в этой встрече отметился также российский форвард Денис Гурьянов (31'), а ворота хозяев льда защищал Антон Худобин, отразивший 34 броска и одержавший сотую победу в НХЛ.
"Даллас" провел свой первый матч в рамках нового сезона НХЛ. Ранее лига перенесла четыре стартовые игры команды из-за массового заражения коронавирусом хоккеистов клуба.
Alexander Radulov (@RADUL22) still loves to score goals. pic.twitter.com/PsDdC8RlaA— NHL (@NHL) January 23, 2021