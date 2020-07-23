Румынский специалист Мирча Луческу стал главным тренером киевского "Динамо". Как сообщает пресс-служба киевлян, контракт с 74-летним специалистом рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на год.

Он займет место отправленного в отставку Алексея Михайличенко, с которым киевляне заняли второе место в Украинской Премьер-лиге (УПЛ).

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", - заявил президент "Динамо" Игорь Суркис.

Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял принципиального соперника киевлян - донецкий "Шахтер". После этого он непродолжительное время работал в питерском "Зените".

"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать", - заявил наставник.