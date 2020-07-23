Agência Brasil Fotografias / wikimedia.org Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио в следующем году без зрителей для обеспечения безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил президент МОК Томас Бах

Agência Brasil Fotografias / wikimedia.org

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио в следующем году без зрителей для обеспечения безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил президент МОК Томас Бах.

"Мы должны подготовить различные сценарии проведения Игр. Никто не хочет, чтобы они прошли без зрителей. Однако мы готовы принимать необходимые меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасной среде", - сказал Бах в интервью телеканалу NHK, подчеркнув, что безопасность участников - это главный приоритет.

В среду глава оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори тоже заявил, что соревнования могут пройти без зрителей. Данная мера будет применена, если такой вариант окажется единственным из возможных. Возможно, встанет вопрос об отмене спортивного форума.

Ранее оргкомитет официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году с целью сделать их более безопасными.

МОК и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Глава МОК в интервью NHK также выразил обеспокоенность ситуацией с тренировками спортсменов в условиях пандемии, так как атлеты не знают, когда возобновятся крупные соревнования и в какой момент им необходимо выйти на пик формы. Кроме того, Бах отметил, что из-за ситуации с коронавирусом приходится иметь дело с закрытыми границами и ограничением на перемещение.

Главный олимпийский чиновник подчеркнул, что отрицательно относится к дальнейшей отсрочке Игр. "Когда придет время принять решение, я хотел бы сотрудничать с японской стороной, как и прежде. Я полон решимости провести Олимпийские игры в Токио в июле следующего года", - резюмировал он.