Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин после единого дня голосования в сентябре покинет Госдуму и пойдет на повышение, став сенатором в Совете Федерации

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации По его словам, в Совфед Карелин придет на место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин после единого дня голосования в сентябре покинет Госдуму и пойдет на повышение, став сенатором в Совете Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в верхней палате парламента.

"Он уже принял решение и соответствующее предложение", - сообщил порталу один из источников.

По его словам, в Совфед Карелин придет на место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева.

Чтобы попасть в верхнюю палату, бывшему борцу нужно будет избраться в заксобрание своей родной Новосибирской области. Судя по данным на сайте регионального избиркома, он занимает второе место в партийном списке на выборах в заксобрание после губернатора Андрея Травникова.

Однако отмечается, что окончательное решение о переходе депутата в сенаторы еще не принято. Сам Карелин от комментариев отказался.

52-летний Александр Карелин - трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и 12-кратный чемпион Европы по борьбе. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение тринадцати лет не проигравший ни одной схватки.

Он является депутатом Госдумы с 1999 года, а с 2001 года - членом Высшего совета "Единой России". Во время президентских выборов 2018 года был членом инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру президента Владимира Путина.