Клубы Российской Премьер-лиги отказались расширять турнир до 18 команд

АГН Москва / Александр Авилов Глава РПЛ Сергей Прядкин

АГН Москва / Александр Авилов

Клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) выступили против расширения числа участников турнира с 16 до 18 команд, что позволило бы сохранить прописку в элите неудачникам нынешнего сезона - "Оренбургу" и самарским "Крыльям Советов". В следующем сезоне РПЛ сыграют шестнадцать клубов.

"На общем собрании Российской Премьер-лиги в повестку был внесен вопрос "Крыльев Советов" о расширении лиги до восемнадцати команд. Клубы РПЛ рассмотрели предложение и проголосовали против увеличения числа участников следующего сезона", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало.

Таким образом, "Крылья Советов" и "Оренбургом", занявшие 15-е и 16-е места в чемпионате сезона- 2019/20, покидают главный дивизион отечественного футбола и в следующем сезоне сыграют в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Та, в свою очередь, делегирует в РПЛ волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки", которые заняли первое и второе места соответственно.

"Конечно, очень жаль, клубы, которые покидают лигу. Жаль терять "Крылья", у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и "Оренбург", который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в РПЛ", - добавил президент РПЛ.

В марте РПЛ заявляла, что лига может быть расширена до 18 команд в сезоне-2020/21, но только в том случае, если нынешний сезон не будет доигран.