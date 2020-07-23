МУ ГФК "Знамя Труда" Во вторник Заборовский подписал первый профессиональный контракт с главной командой "Знамени Труда", выступающей в ПФЛ

МУ ГФК "Знамя Труда"

16-летний голкипер подмосковного клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Знамя Труда" Антон Заборовский, в которого во время тренировки попала молния, рассказал об инциденте от первого лица.

"Я этот день не помню, к сожалению. Точнее, к счастью, потому что всю эту боль я не почувствовал. Помню только, что я вышел из дома и уже очнулся в больнице. Первыми я увидел врачей. Они мне сообщили, что случилось. Потом уже увидел родителей, они мне тоже все рассказали, показали видео", - цитирует Заборовского "Матч ТВ".

Молния поразила Заборовского 4 июля во время тренировочного занятия. Тренер команды Антон Басов оказал пострадавшему первую помощь, сделав ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Скорая приехала через восемь минут. Футболист был переправлен из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы, где был помещен в реанимацию и введен в искусственную кому. Через несколько дней спортсмен пришел в себя. Он уже выписан из больницы.

"У меня сгорела вся футболка, шорты, бутсы были раздроблены. Просто пополам разошлись. Все вещи выкинули, а бутсы дома хранятся. Да, на шее остался шрам от цепочки - она расплавилась. Еще на пятке есть точки - там молния вышла", - рассказал Антон.

По словам спортсмена, из-за контузии он до сих пор глух на одно ухо, также "чуть-чуть" поражены легкие. Врачи разрешают ему тренироваться и потихоньку набирать форму, но пока не давать нагрузок.

"Я человек верующий, церковь посещал. Вскоре должен поговорить с батюшкой. Он молился за меня, когда я был в больнице", - добавил спортсмен.

Во вторник Заборовский подписал первый профессиональный контракт с главной командой "Знамени Труда", выступающей в ПФЛ.