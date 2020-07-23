Сайт РУСАДА с ответами на претензии госструктур подвергся хакерской атаке

АГН Москва / Софья Сандурская Ганус пообещал усилить меры по выявлению источников угроз и по защите ресурсов агентства

АГН Москва / Александр Авилов

Официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подвергся хакерской атаке. На сайте РУСАДА опубликованы ответы на обвинения в "существенных нарушениях финансовой деятельности" независимого агентства, выдвинутые государственными структурами.

"В период развернутой против нас кампании с использованием специального отчета, сайт РУСАДА, на котором размещены наши доводы, подвергся попытке хакерской атаки, которая была заблокирована", - говорится в заявлении главы РУСАДА Юрия Гануса, поступившем в "Интерфакс".

Ганус пообещал усилить меры по выявлению источников угроз и по защите ресурсов агентства.

На прошлой неделе президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявили, что углубленный аудит, который провели по заказу обоих комитетов, выявил у РУСАДА "существенные нарушения финансовой деятельности". Доклад об итогах аудита был опубликован на сайтах ОКР и ПКР.

На сайте РУСАДА, в свою очередь, публикуются ответы на обвинения и возражения организации. В частности, отчет по итогам аудита там назван недостоверным, поскольку "аудиторы не использовали все имеющиеся в бухгалтерии РУСАДА документы".

Ганус заявил о своем несогласии с выводами аудиторов. Ранее он отвергал обвинения в коррупции и предполагал, что "недоброжелатели из верхних эшелонов" инициировали попытки дискредитации агентства и его лично.

Глава РУСАДА также всерьез опасается крайнего варианта развития событий, при котором он будет физически ликвидирован спецслужбами РФ, разделив судьбы своих предшественников на этом посту.