Марек Трончинский

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Чешский хоккеист Марек Трончинский скончался в возрасте 32 лет, сообщает портал hokej.cz .

Причины смерти защитника пока не называются. Последним клубом Трончинского был румынский "Георгени".

Ранее Трончинский выступал за клубы КХЛ "Югра" (2012-2013) и "Слован" (2013-2014). В КХЛ форвард набрал 35 очков: забросил 12 шайб и отдал 23 результативные передачи.

Также он представлял чешские "Кладно", "Били Тигржи", "Оцеларжи", "Младу-Болеслав", "Пардубице", "Литвинов" и британский "Шеффилд Стилерс".

С 2011 по 2016 год Трончинский выступал за сборную Чехии. Защитник провел 12 матчей за национальную команду, отдав одну голевую передачу.