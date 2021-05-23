Самым любимым футболистом всех времен у россиян является вратарь московского "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин

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Самым любимым футболистом всех времен у россиян является вратарь московского "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин, сообщает пресс-служба банка "Открытие" .

- Журнал France Football признал Льва Яшина лучшим вратарем всех времен



"Любимым футболистом всех времен россияне чаще всего называют легендарного вратаря московского "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина (16%). Второе место в этом рейтинге занял Криштиану Роналду (11%). Третье место с 9% голосов поделили две аргентинские легенды футбола разных лет - Лионель Месси и Диего Марадона", - отмечается в исследовании.

В первой десятке оказались уникальные бразильцы Роналдо и Пеле (по 6%), неповторимый голландец Йохан Кройф и утонченный француз Мишель Платини (по 1%).

Болельщикам также предложили выбрать любимого российского игрока среди действующих футболистов: победил вариант "никто" - его выбрали 48% опрошенных. За Артема Дзюбу проголосовало 18% человек. За ним идут Игорь Акинфеев (15%), а потом Александр Головин и Юрий Жирков (по 4%)