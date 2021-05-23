Сушил Кумар

Bill william compton / Wikimedia Commons

Бывший индийский борец вольного стиля Сушил Кумар арестован полицией по подозрению в убийстве, сообщает Xinhua News Agency .

Известный спортсмен находился в бегах с четвертого мая после того, как один борец погиб в результате драки на стадионе.

Позднее Кумар был признан одним из нападавших. Позже полиция объявила о награде 1400 долларов за информацию о спортсмене. Кумар был арестован в деревне Мундка в Западном Дели.

Кумару 38 лет, он является чемпионом мира 2010 года в весовой категории до 66 кг. Также в активе индийца бронзовая (2008) и серебряная (2012) медали Олимпийских игр, отмечает ТАСС .

В 2003 году Сушил Кумар выиграл свои первые международные награды: бронзовую медаль Чемпионата Азии и золотую - Игр Содружества. На Олимпийских играх 2004 года он был лишь 14-м, однако на Играх 2008 года завоевал бронзовую медаль.

Спортсмен был знаменосцем сборной Индии на церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где выиграл серебряную медаль. Занявший третье место казахстанский борец утверждал, что Сушил Кумар применял запрещенные приемы, но протест казахстанской стороны не был удовлетворен.