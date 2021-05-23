Роберт Левандовски

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Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски установил рекорд по количеству голов в одном сезоне чемпионата Германии по футболу.

Польский форвард в домашнем матче заключительного тура, который завершился со счетом 5:1, поразил ворота "Аугсбурга". Этот мяч стал для Роберта 41-м в текущем сезоне Бундеслиги. По этому показателю он обошел легендарного Герда Мюллера, который отличился 40 раз в сезоне-1971/72.

Mюнхенцы играли уже в чемпионском статусе , так как обеспечили себе первое место досрочно.

В прошлом сезоне Левандовски признали игроком года по версии Международной федерации футбола. Во многом благодаря голевым качествам Роберта "Бавария" стала чемпионом страны , а затем победила в Кубке Германии , Лиге чемпионов , выиграла Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии, а также клубный чемпионат мира .

Мюллер выступал за "Баварию" с 1964 по 1979 год. В составе команды он семь раз стал чемпионом ФРГ и трижды победил в Кубке европейских чемпионов. Также он является чемпионом мира 1974 года и чемпионом Европы 1972 года.