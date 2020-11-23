Именитый наставник казанского волейбольного клуба "Зенит" Владимир Алекно официально назначен главным тренером мужской сборной Ирана по волейболу. Как сообщается на сайте Федерации волейбола Ирана (IRIVF), опытный специалист заключил контракт конца летних Олимпийских игр в Токио.

Ожидается, что Алекно прибудет в Иран в апреле следующего года, однако развернет подготовку к главному спортивному форуму четырехлетия уже с 1 декабря, начав отбор кандидатов в национальную команду на основе их последних выступлений.

Помогать 53-летнему Алекно в сборной Ирана будут итальянец Томазо Тотоло, а также местные специалисты.

Vladimir Alekno Selected as Iran Men's National Team Head Coach



آلکنو رسما سرمربی تیم ملی والیبال ایران شد@FIVBVolleyball

@avcvolleyball

@WofVOLLEY



Read the Story:https://t.co/ef7pdwdzq6 pic.twitter.com/URfdoMPlgb— Iran Volleyball (@IRIVF) November 23, 2020

Сборная Ирана осталась без тренера в марте после расставания с черногорцем Игорем Колаковичем. П

На Олимпиаде в Токио Иран сыграет в группе А с Японией, Польшей, Италией, Канадой и Венесуэлой. В группе B будут конкурировать Россия, Бразилия, США, Аргентина, Франция и Тунис.

Владимир Алекно, возглавляющий казанский "Зенит", в 2012 году привел сборную России к победе на Олимпиаде в Лондоне. В финальном матче россияне обыграли бразильцев (3-2), уступая по ходу встречи со счетом 0-2. Также под руководством Алекно сборная РФ победила на Кубке мира (2011) и в Мировой лиге (2011).