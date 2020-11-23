Биатлонист Евгений Гараничев назвал беспределом частые проверки на допинг

Российский биатлонист Евгений Гараничев в интервью RT пожаловался на санкционированные Международным союзом биатлонистов (IBU) частые проверки со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), назвав из беспределом.

По словам бронзового призера Олимпиады, никто из спортсменов не застрахован от проверок, которые могут проходить несколько раз в месяц.

"Иногда уже просто кажется, что этот беспредел перешел все возможные границы. Когда некоторые иностранные спортсмены пишут, что благодаря WADA и другим проверяющим организациям они находятся под надежной защитой, я могу их понять. Но когда ко мне за четыре месяца уже раз десять, если не больше, приезжали одни и те же офицеры WADA - и все это инициирует IBU, невольно начинаешь задумываться: чего они хотят, приезжая чуть ли не каждую неделю и понимая, что не могут ровным счетом ничего найти?", - приводит мнение спортсмена РИА "Новости".

Биатлонист также вспомнил несколько случаев с российскими спортсменами, против которых были применены санкции из-за обвинений в применении запрещенных препаратов.

"Найти какой-то притянутый за уши повод, как это было в случае с Яной Романовой, Ольгой Вилухиной и Ольгой Зайцевой, с тем же Устюговым... Может, им гемоглобин мой маленький не нравится, который постоянно недотягивает до среднего значения? Или какого-то чуда ждут, что я в забытьи что-нибудь запрещенное проглочу?" - добавил Гараничев.

В декабре 2017 года IBU после череды допинговых скандалов ограничил в правах Союз биатлонистов России (СБР), повелев выполнить 12 критериев для восстановления. Позднее IBU получил от WADA новую порцию компромата по итогам проверки базы данных московской лаборатории, которая может стать основанием для открытия дел в отношении ряда российских атлетов.