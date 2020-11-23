Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала на четыре года за нарушение антидопинговых правил четырех спортсменов, среди которых чемпионка страны. Как сообщает пресс-служба организации, такое решение было принято на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В число наказанных спортсменов вошли Максим Миронов, Мурат Тамазов, Наталья Гришина и Эльвира Исмаева. Все дисквалифицированы на четыре года, их результаты аннулированы с 2015 по 2019 год.

Наталья Гришина лишена титула чемпионки России по тяжелой атлетике, которое завоевала в 2016 году в весовой категории до 58 кг. Срок ее дисквалификации отсчитывается с 21 мая 2020 года.

Кроме того, из-за нарушения антидопинговых правил аннулированы результаты Ильи Атнабаева в период с 17 марта по 21 мая 2015 года, а также все результаты Олега Ивлева в период с 13 августа 2015 по 12 августа 2017 года.