Андрей Василевский признан экспертами лучшим голкипером Национальной хоккейной лиги

Эксперты NHL Network, официальной телесети Национальной хоккейной лиги (НХЛ), опубликовали десятку лучших голкиперов лиги на данный момент, которую возглавил российский вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский.

26-летний Василевский в минувшем сезоне помог "Тампе" добыть второй в истории Кубок Стэнли. В финале плей-офф "молнии" обыграли "Даллас Старз" (4-2). В регулярных чемпионатах Андрей провел 260 матчей, одержав 159 побед. В плей-офф на его счету 58 встреч и 33 победы.

Вторым в рейтинге стал голкипер "Бостон Брюинз" Туукка Раск, замкнул тройку лидеров Коннор Хеллибак из "Виннипег Джетс".

В десятке лучших нашлось место еще одному россиянину - стражу ворот "Далласа" Антону Худобину.

The wait is over! Here are our Top 10 Goalies Right Now. #NHLTopPlayers pic.twitter.com/mFk9HkTaFb— NHL Network (@NHLNetwork) November 23, 2020

Также в топ-10 вошли американец Бен Бишоп ("Даллас Старз"), Джордан Биннингтон ("Сент-Луис Блюз"), Кэри Прайс ("Монреаль Канадиенс"), Дарси Кемпер ("Аризона Койотис"), Робин Ленер ("Вегас Голден Найтс") и Якоб Маркстром ("Калгари Флэймз").