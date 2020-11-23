adam_yandiev_boroda / instagram.com Боец смешанного стиля (ММА) и бизнесмен Руслан Абдо, пострадавший от кулаков коллеги Адама Яндиева, принес извинения своему обидчику

adam_yandiev_boroda / instagram.com

Боец смешанного стиля (ММА) и бизнесмен Руслан Абдо, пострадавший от кулаков коллеги Адама Яндиева, принес извинения своему обидчику, который прилюдно избил его во дворце спорта "Лужники".

13 ноября во время турнира по ММА Яндиев напал сначала на Абдо, а потом на его друга Сергея Харитонова. Обоим потребовалась госпитализация.

В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. Полиция квалифицировала его действия по статье 115 УК РФ - совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Cпустя два дня 32-летний уроженец Ингушетии был отпущен из изолятора временного содержания под подписку о невыезде.

В воскресенье вечером Абдо сообщил о примирении и отказался от претензий к избившему его Яндиеву, не став дождаться итогов расследования полиции.

"Просто надоели эти конфликты, - заявил Абдо газете "Спорт-Экспресс". - Захотелось поставить точку, и все. Не вижу решения этого вопроса по-другому. Думаю, нормальные люди всегда смогут договориться. И мы решили так и поступить. Пользы от этого конфликта не будет. Ни мне, ни ему. Я вообще скандалы не люблю. Поэтому решили это дело оставить и больше к нему не возвращаться".

Пострадавший уточнил, что ему посоветовали "закрыть эту тему" и уладить конфликт без судебных тяжб некие общие с Яндиевым знакомые.

Абдо повинился перед своим обидчиком в том, что влез в разборки Адама с Харитоновым и начал высказывать свое мнение, оставив на этот счет комментарий в Instagram. По словам Харитонова, Яндиев был должен ему денег. Боец UFC уверяет, что никогда не брал у Харитонова в долг.

Адвокат Харитонова также советует своему клиенту примириться с Яндиевым, однако Сергей решительно настроен этого не делать, несмотря на открытые угрозы физической расправой.