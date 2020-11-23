canno73 / DepositPhotos Златан Ибрагимович обошел Криштиану Роналду списке лучших бомбардиров Серии А

canno73 / DepositPhotos

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сделал дубль в гостевом матче 8-го тура чемпионата Италии по футболу против "Наполи" (3:1). 39-летний шведский форвард отличился на 20-й и 54-й минутах, после чего был заменен из-за травмы задней поверхности бедра.

Златан забил 9-й и 10-й голы в этом сезоне чемпионата Италии и идет первым в списке бомбардиров, опережая португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, в активе которого 8 мячей.

Ибрагимович забил во всех шести матчах этого сезона Серии А, в которых принял участие. Больше в первых восьми турах чемпионата Италии за "Милан" забивал только Марко ван Бастен в сезоне-1992/93 (12).

10 goals in the first 8 matches at 39: ladies & gentlemen, the Lord of Records ????⚫



10 gol nelle prime 8 di A, a 39 anni: @Ibra_official, il "Signore dei Record" ????⚫#NapoliMilan #SempreMilan pic.twitter.com/Ax2iuLswy0— AC Milan (@acmilan) November 22, 2020

Швед довел общее число своих голов в топ-5 европейских лигах до 288, выйдя на чистое 8-е место по этому показателю. Ранее он также забивал за "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

В турнирной таблице "Милан" занимает первое место, набрав 20 очков.