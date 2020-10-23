Marcus Cyron / wikipedia.org Компьютерная томография (КТ) показала, что у заразившегося коронавирусом биатлониста сборной России Петра Пащенко поражены 10% легких, при этом болезнь у спортсмена протекает в легкой форме

Marcus Cyron / wikipedia.org

Компьютерная томография (КТ) показала, что у заразившегося коронавирусом биатлониста сборной России Петра Пащенко поражены 10% легких, при этом болезнь у спортсмена протекает в легкой форме

"У него была небольшая температура, но сейчас ее уже нет. Сделали КТ, которое показало поражение 10%. Можно сказать, что болезнь протекает в легкой форме", - сообщил ТАСС главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Напомним, что в начале недели тест выявил коронавирусную инфекцию у Пащенко на тренировочном сборе мужской национальной команда в якутском Алдане. Спортсмены сдали тесты при заезде в расположение местного центра зимних видов спорта, один из анализов показал отклонение от нормы.

Петр был изолирован от коллег и пребывает под наблюдением медиков. Остальные члены команды прошли повторное тестирование, по итогам которого могут быть приняты дополнительные меры, направленные на защиту их здоровья.

На недавнем летнем чемпионате России 29-летний Пащенко завоевал золотую медаль в эстафете и серебряную медаль в спринте. Лучшим результатом спортсмена на Кубке мира является 29-е место в гонке преследования на этапе в Тюмени в сезоне-2017/18.