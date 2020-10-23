MediaWhalestock / DepositPhotos Футболисты ЦСКА упустили победу в стартовом матче Лиги Европы

MediaWhalestock / DepositPhotos

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с австрийским "Вольфсбергом" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Армейцы провели быстрый гол, но затем сосредоточились на игре "вторым номером" не смогли удержать победный счет.

Встреча группы K на стадионе "Лавантталь" в Клагенфурте завершилась со счетом 1:1. В составе армейцев отличился аргентинский новичок Адольфо Гайч (5'), забивший первый мяч за российскую команду в официальном матче, а у хозяев пенальти реализовал Михаэль Линдль (42').

У армейцев встречу пропустили защитник Марио Фернандес, результат теста на коронавирус у которого показал сомнительный результат, а также травмированные игроки обороны Георгий Щенников, Бруно Фукс и Кирилл Набабкин.

"Мы недовольны, хотели выиграть, - отметил наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. - Может, в какой-то мере злую шутку сыграл быстрый гол, начали играть ближе к своим воротам, чего делать не стоило. В первом тайме, в середине и в конце мы плохо выходили из-под прессинга. Во втором тайме стало лучше получаться, но, подходя к штрафной соперника, мы почти не имели моментов. Нам не хватало более качественной работы с мячом, хотя поле было не лучшего качества".

В параллельной встрече группы К нидерландский "Фейенорд" разошелся миром с хорватским "Динамо" (Загреб) - 0:0.

Во втором туре 29 октября ЦСКА, являющийся единственным представителем России на этом турнире, примет загребское "Динамо". Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли преодолеть квалификационную стадию второго по значимости еврокубка.

Армейцы принимают участие в групповой стадии Лиги Европы УЕФА второй год подряд. В прошлом сезоне команда Гончаренко с пятью очками заняла последнее место в группе. С учетом прошлого сезона ЦСКА не проигрывает в турнире четыре матча подряд.