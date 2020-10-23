Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что армейская команда всегда будет частной.

Весной нынешнего года основным владельцем ПФК ЦСКА стала государственная корпорация ВЭБ.РФ, получившая 77,63% акций в рамках конвертации долга футбольного клуба.

Евгений Гинер сохранил за собой остальную часть акций и управление клубом, пообещав продолжить строительство команды, которая сможет решать самые амбициозные задачи и в скором будущем вернуть себе лидирующие позиции в российском футболе.

"ВЭБ на спортивную часть никаких денег не дает. Мы не собираемся становиться госпредприятием. ЦСКА как был частным клубом, так и останется им. Государевы деньги тратить на футбол неправильно. Это было и остается моей позицией. Я надеюсь, что у нас со временем появятся и новые партнеры. И это будут не корпорации, а частные лица", - цитирует Гинера портал Sport24.ru.

По словам президента, бюджет ЦСКА "чуть-чуть подрос" и в настоящее время составляет 5-5,5 млрд рублей.

"У нас появилась возможность тратить деньги, которые мы зарабатываем, не на проценты, а на клуб. Поэтому бюджет чуть-чуть увеличился. Если мы хотим зарабатывать как клуб, нам надо стремиться вновь попадать в Лигу чемпионов, где платятся большие деньги. Да и от ТВ-контракта лидеры получают больше", - отметил босс красно-синих.

Добавим, что новым генеральным спонсором московского ЦСКА в августе стал "ИКС Холдинг" Алишера Усманова, в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом. Соглашение рассчитано на два года и принесет армейцам более 1 млрд рублей. Взамен холдинг получит право размещать свои логотипы на игровой форме армейцев, где ранее красовалась эмблема госкпорпорации "Россети".