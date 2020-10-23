Футболист "Рейнджерс" установил рекорд Лиги Европы по дальности результативного удара
 
Футболист "Рейнджерс" установил рекорд Лиги Европы по дальности результативного удара
Rangers / twitter.com

В первом туре группового турнира Лиги Европы УЕФА вице-чемпион Шотландии "Рейнджерс" обыграл в бельгийском Льеже местный "Стандард" со счетом 2:0. В компенсированное время нападающий гостей Кемар Руф забил гол, приведший в восторг пользователей социальных сетей.

На третьей компенсированной минуте Руф, получив мяч вблизи своей штрафной, протащил его до центра поля, обыграл нескольких футболистов и нанес результативный удар по воротам соперника от центральной линии. Мяч, подобно ракете, пролетел порядка 50 метров и приземлился в сетке за спиной у вратаря.

Кемар Руф - 27-летний англичанин с ямайскими корнями. Он выступал за "Вест Бромвич", "Нортгемптон", "Челтнем", "Колчестер", "Оксфорд", "Лидс", а также исландский "Викингур" и бельгийский "Андерлехт". В составе "Рейнджерс" он проводит первый сезон.

По расчетам британской компании спортивной аналитики Opta Sports, этот гол стал самым дальним в истории турнира. Форвард находился в 54,6 ярдах от ворот "Стандарда", когда наносил удар.

В одной группе с "Рейнджерс" из Глазго выступают польский "Лех" и португальская "Бенфика". В прошлом сезоне Лиги Европы шотландцы дошли до 1/8 финала, где уступили немецкому "Байеру".