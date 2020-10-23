Rangers / twitter.com Футболист "Рейнджерс" установил рекорд Лиги Европы по дальности результативного удара

Rangers / twitter.com

В первом туре группового турнира Лиги Европы УЕФА вице-чемпион Шотландии "Рейнджерс" обыграл в бельгийском Льеже местный "Стандард" со счетом 2:0. В компенсированное время нападающий гостей Кемар Руф забил гол, приведший в восторг пользователей социальных сетей.

На третьей компенсированной минуте Руф, получив мяч вблизи своей штрафной, протащил его до центра поля, обыграл нескольких футболистов и нанес результативный удар по воротам соперника от центральной линии. Мяч, подобно ракете, пролетел порядка 50 метров и приземлился в сетке за спиной у вратаря.

Кемар Руф - 27-летний англичанин с ямайскими корнями. Он выступал за "Вест Бромвич", "Нортгемптон", "Челтнем", "Колчестер", "Оксфорд", "Лидс", а также исландский "Викингур" и бельгийский "Андерлехт". В составе "Рейнджерс" он проводит первый сезон.

Acá está el próximo Premio Puskas señores. No busquen más. Kemar Roofe para el Rangers. pic.twitter.com/ZHHeK8Azbv— Rangers ???????????? (@rangers_arg) October 22, 2020

По расчетам британской компании спортивной аналитики Opta Sports, этот гол стал самым дальним в истории турнира. Форвард находился в 54,6 ярдах от ворот "Стандарда", когда наносил удар.

54.6 - Kemar Roofe's goal for Rangers against Standard Liège was scored from a distance of 54.6 yards, the furthest distance ever for a goal scored in the UEFA Europa League. Spectacular. #UEL pic.twitter.com/71qN1QUtdq— OptaJoe (@OptaJoe) October 22, 2020

В одной группе с "Рейнджерс" из Глазго выступают польский "Лех" и португальская "Бенфика". В прошлом сезоне Лиги Европы шотландцы дошли до 1/8 финала, где уступили немецкому "Байеру".