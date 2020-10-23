Стычка в добавленное ко второму тайму время между молодежными командами "Ахмата" и московского "Спартака"

AKHMAT GROZNY / YouTube Богдан Головко

Крымский футбольный союз

Главный судья матча 7-го тура молодежного первенства России по футболу в Грозном между местным "Ахматом" и московским "Спартаком" Богдан Головко был избит сразу после финального свистка. Судью били в пах, по ногам и по спине.

Как сообщила пресс-служба Российской Премьер-лиги (РПЛ), нападение совершил один из представителей грозненского клуба.

"По окончании матча произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов. РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание", - говорится в сообщении РПЛ.

Позже в "Ахмате" опровергли эту информацию, заявив, что "оказать физическое воздействие на главного арбитра" пытался выбежавший на поле болельщик. Сотрудниками службы безопасности он был сопровожден за периметры стадиона.

"Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание. Приносим свои извинения главному арбитру матча Богдану Головко, болельщикам, участникам матча", - отмечает пресс-служба "Ахмата".

Главного арбитра матча молодёжного чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком" избили.



На видео конфликт только начинается. К арбитру направляются люди. После чего Богдана Головко избили. pic.twitter.com/cz80GPcnla— Soccer365.ru (@soccer365ru) October 23, 2020

Пятничная встреча между молодежными составами "Ахмата" и "Спартака" в Грозном завершилась со счетом 0:0. Следующий матч грозненская команда проведет 31 октября дома против "Краснодара".

Это далеко не первый инцидент с избиением участников футбольного матчей в Грозном. В ноябре 2011 года в ходе беспорядков на поле был жестоко избит форвард молодежной команды "Краснодара" Спартак Гогниев. Он получил переломы ребра, носа и сотрясение мозга.

Два годя спустя на матче молодежных составов "Терека" (ныне - "Ахмата") и "Амкара" судья на бровке Муса Кадыров из Грозного избил футболиста пермской команды Илью Кричмара. Судья объяснил свои действия тем, что игрок гостей "что-то сказал о его маме".

Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заступился за однофамильца, заявив, что "вообще убил бы Кричмара за такое оскорбление".

Старший тренер молодежной команды "Амкара" Константин Парамонов после избиения его игрока признался, что инциденты на матчах в Грозном происходят регулярно, но "все уезжают и молчат".