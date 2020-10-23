Финский клуб Континентальной хоккейной лиги второй раз за осень ушел на карантин
 
Финский клуб Континентальной хоккейной лиги второй раз за осень ушел на карантин
Хоккейный клуб «Йокерит» / ВКонтакте

Базирующийся в Хельсинки финский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" ушел на карантин из-за положительных тестов на коронавирусную инфекцию у четверых представителей команды.

"После возвращения с выезда "Йокерит" прошел тестирование, по результатам которого четверо представителей команды сдали положительные тесты на коронавирус. Вся остальная команда, находившаяся в поездке, была отправлена на карантин в соответствии с правилами местных властей", - говорится в сообщении на сайте лиги.

КХЛ приняла решение об отмене домашних матчей "Йокерита" с екатеринбургским "Автомобилистом" (26 октября) и подольским "Витязем" (28 октября). О решениях по данным матчам лига сообщит дополнительно.

Отметим, что финский клуб уже второй раз в нынешнем сезоне вынужден уйти на карантин из-за коронавируса. В сентябре "Йокерит" самоизолировался после встречи с нижнекамским "Нефтехимиком" (6:0), в связи с чем КХЛ перенесла пять матчей команды.

Всего в нынешнем сезоне "Йокерит" провел 15 матчей, в которых набрал 21 очко, и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Ситуацию с коронавирусом в лиге в пятницу прокомментировал президент КХЛ Алексей Морозов. Он подчеркнул, что руководство лиги не рассматривает варианты временной остановки чемпионата и сокращения в связи с этим количества матчей.

По состоянию на четверг количество зараженных коронавирусом в КХЛ составляет 75 человек. За все время выздоровело 322 представителя клубов.

"Могу отметить, что лиге постепенно удается адаптироваться к тем непростым условиям, в которых мы вынуждены проводить чемпионат. Статистика показывает, что количество заболевших игроков, тренеров и сотрудников клубов с каждым днем уменьшается, а количество выздоровевших растет. Составы многих команд уже близки к оптимальным", - заявил он.