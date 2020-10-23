Финский клуб Континентальной хоккейной лиги второй раз за осень ушел на карантин

Базирующийся в Хельсинки финский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" ушел на карантин из-за положительных тестов на коронавирусную инфекцию у четверых представителей команды.

"После возвращения с выезда "Йокерит" прошел тестирование, по результатам которого четверо представителей команды сдали положительные тесты на коронавирус. Вся остальная команда, находившаяся в поездке, была отправлена на карантин в соответствии с правилами местных властей", - говорится в сообщении на сайте лиги.

КХЛ приняла решение об отмене домашних матчей "Йокерита" с екатеринбургским "Автомобилистом" (26 октября) и подольским "Витязем" (28 октября). О решениях по данным матчам лига сообщит дополнительно.

Four team members have tested positive for COVID-19 and team is now in quarantine.



Home games on October 26th against Avtomobilist and on the 28th against Vityaz will be re-scheduled to a later date in cooperation with the league.#Jokerit #KHL pic.twitter.com/IFK4eeNjlU— Jokerit Helsinki (@Jokerit_EN) October 23, 2020

Отметим, что финский клуб уже второй раз в нынешнем сезоне вынужден уйти на карантин из-за коронавируса. В сентябре "Йокерит" самоизолировался после встречи с нижнекамским "Нефтехимиком" (6:0), в связи с чем КХЛ перенесла пять матчей команды.

Всего в нынешнем сезоне "Йокерит" провел 15 матчей, в которых набрал 21 очко, и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Ситуацию с коронавирусом в лиге в пятницу прокомментировал президент КХЛ Алексей Морозов. Он подчеркнул, что руководство лиги не рассматривает варианты временной остановки чемпионата и сокращения в связи с этим количества матчей.

По состоянию на четверг количество зараженных коронавирусом в КХЛ составляет 75 человек. За все время выздоровело 322 представителя клубов.

Варианты временной остановки чемпионата, вероятность полного закрытия границ с Латвией и Финляндией, отмена Матча Звезд - президент КХЛ Алексей Морозов в ежемесячном интервью ответил на самые актуальные вопросы, связанные с проведением сезона. https://t.co/kVaixxOuJm— КХЛ (@khl) October 23, 2020

"Могу отметить, что лиге постепенно удается адаптироваться к тем непростым условиям, в которых мы вынуждены проводить чемпионат. Статистика показывает, что количество заболевших игроков, тренеров и сотрудников клубов с каждым днем уменьшается, а количество выздоровевших растет. Составы многих команд уже близки к оптимальным", - заявил он.