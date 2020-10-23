Сербский форвард мадридского "Реала" Лука Йович рискует оказаться за решеткой за нарушение санитарных правил коронавирусного карантина
 
Сербский форвард мадридского "Реала" Лука Йович рискует оказаться за решеткой за нарушение санитарных правил коронавирусного карантина
Oleg Bkhambri (Voltmetro) /wikimedia.org

Сербский форвард мадридского "Реала" Лука Йович рискует оказаться за решеткой за нарушение санитарных правил коронавирусного карантина. Прокуратура Белграда запросила для 22-летнего футболиста шесть месяцев тюрьмы, сообщает "РТС Планета".

В марте из-за пандемии COVID-19 правительство страны установило для своих граждан жесткие нормы самоизоляции. Однако приехавший из Испании Йович пренебрег 28-дневным карантином и был замечен на улицах Белграда во время празднования дня рождения подруги. В ходе гуляний футболист получил перелом ноги, упав со стены дома.

Скандал был настолько резонансным, что действия Йовича раскритиковала премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

В отношении спортсмена было начато расследование. Сам он отрицал обвинения в нарушении карантина, утверждая, что был замечен на улице по пути в магазин. Лука не согласился выплатить 3,5 миллиона динаров (около 30 тысяч евро) в обмен на отказ от возбуждения уголовного дела.

Лука Йович выступает за "Реал" с 2019 года, перейдя из франкфуртского "Айнтрахта" за 60 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл в 4 матчах, не отметившись результативными действиями.