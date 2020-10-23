Сербский форвард мадридского "Реала" Лука Йович рискует оказаться за решеткой за нарушение санитарных правил коронавирусного карантина. Прокуратура Белграда запросила для 22-летнего футболиста шесть месяцев тюрьмы, сообщает "РТС Планета".
В марте из-за пандемии COVID-19 правительство страны установило для своих граждан жесткие нормы самоизоляции. Однако приехавший из Испании Йович пренебрег 28-дневным карантином и был замечен на улицах Белграда во время празднования дня рождения подруги. В ходе гуляний футболист получил перелом ноги, упав со стены дома.
Скандал был настолько резонансным, что действия Йовича раскритиковала премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
В отношении спортсмена было начато расследование. Сам он отрицал обвинения в нарушении карантина, утверждая, что был замечен на улице по пути в магазин. Лука не согласился выплатить 3,5 миллиона динаров (около 30 тысяч евро) в обмен на отказ от возбуждения уголовного дела.
Luka Jović optužen zbog kršenja samoizolacije, preti mu zatvorska kaznahttps://t.co/X8zz0Yw1BS #rtsvesti pic.twitter.com/xd6wo2TtNr— RTS_Sport (@RTS_Sport) October 22, 2020
Лука Йович выступает за "Реал" с 2019 года, перейдя из франкфуртского "Айнтрахта" за 60 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл в 4 матчах, не отметившись результативными действиями.