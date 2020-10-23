Oleg Bkhambri (Voltmetro) /wikimedia.org Сербский форвард мадридского "Реала" Лука Йович рискует оказаться за решеткой за нарушение санитарных правил коронавирусного карантина

Oleg Bkhambri (Voltmetro) /wikimedia.org

Сербский форвард мадридского "Реала" Лука Йович рискует оказаться за решеткой за нарушение санитарных правил коронавирусного карантина. Прокуратура Белграда запросила для 22-летнего футболиста шесть месяцев тюрьмы, сообщает "РТС Планета".

В марте из-за пандемии COVID-19 правительство страны установило для своих граждан жесткие нормы самоизоляции. Однако приехавший из Испании Йович пренебрег 28-дневным карантином и был замечен на улицах Белграда во время празднования дня рождения подруги. В ходе гуляний футболист получил перелом ноги, упав со стены дома.

Скандал был настолько резонансным, что действия Йовича раскритиковала премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

В отношении спортсмена было начато расследование. Сам он отрицал обвинения в нарушении карантина, утверждая, что был замечен на улице по пути в магазин. Лука не согласился выплатить 3,5 миллиона динаров (около 30 тысяч евро) в обмен на отказ от возбуждения уголовного дела.

Лука Йович выступает за "Реал" с 2019 года, перейдя из франкфуртского "Айнтрахта" за 60 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл в 4 матчах, не отметившись результативными действиями.