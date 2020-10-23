Хабиб Нурмагомедов
 
Хабиб Нурмагомедов
BattleBeetle / wikimedia.org

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов полностью разделся, чтобы уложиться в лимит весовой категории (до 70,3 кг) перед поединком с американцем Джастином Гейджи.

Чемпион снял всю одежду, включая трусы, и попросил стюардов прикрыть его полотенцем. Дагестанец с облегчением выдохнул, увидев показания весов.

По изможденному лицу было видно, насколько тяжко ему пришлось. Ранее в карьере Хабиба уже были неудачные сгонки веса, однажды его вовсе увезли в больницу.

Перед нынешней фиксацией веса Нурмагомедов согнал 8,5 кг за шесть дней, в том числе 3 кг - утром до взвешивания. До боя с американцем он планирует вновь набрать 9 кг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде россиянина.

Титульный бой между Нурмагомедовым и Гейджи пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

Перед боем с Дастином Порье в сентябре 2019 года Нурмагомедов проделал аналогичный трюк на процедуре взвешивания, полностью сняв с себя одежду. Затем в оставшееся до боя время он набрал порядка 8 кг и победил своего оппонента, защитив чемпионский пояс.

Всего в активе 32-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения. Гейджи 31 год, он провел 24 поединка, дважды испытав горечь поражения.