Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов полностью разделся, чтобы уложиться в лимит весовой категории (до 70,3 кг) перед поединком с американцем Джастином Гейджи.

Чемпион снял всю одежду, включая трусы, и попросил стюардов прикрыть его полотенцем. Дагестанец с облегчением выдохнул, увидев показания весов.

По изможденному лицу было видно, насколько тяжко ему пришлось. Ранее в карьере Хабиба уже были неудачные сгонки веса, однажды его вовсе увезли в больницу.

Перед нынешней фиксацией веса Нурмагомедов согнал 8,5 кг за шесть дней, в том числе 3 кг - утром до взвешивания. До боя с американцем он планирует вновь набрать 9 кг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде россиянина.

Титульный бой между Нурмагомедовым и Гейджи пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

155lbs.

Championship weight.

HUGE statement.



Khabib Nurmagomedov is first on the scale for his fight with Justin Gaethje tomorrow night ????????????



7pm UK start time! Click here to buy #UFC254 on BT Sport Box Office ➡️ https://t.co/LmdecOCthi pic.twitter.com/6HMpkN4PkK— UFC on BT Sport (@btsportufc) October 23, 2020

Перед боем с Дастином Порье в сентябре 2019 года Нурмагомедов проделал аналогичный трюк на процедуре взвешивания, полностью сняв с себя одежду. Затем в оставшееся до боя время он набрал порядка 8 кг и победил своего оппонента, защитив чемпионский пояс.

Всего в активе 32-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения. Гейджи 31 год, он провел 24 поединка, дважды испытав горечь поражения.