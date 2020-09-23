Команда популярного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила в сториз Instagram переписку олимпийской чемпионки Алины Загитовой с Яной Рудковской, продюсером и женой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В ней Рудковская предлагает фигуристке уйти в академию к ее супругу, но получила отказ.

При этом ранее сам Плющенко утверждал, что не переманивает спортсменок.

"Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы в ноябре открываем каток в Московской области и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи", - написала Рудковская Загитовой, проиллюстрировав предложение фотографиями академии.

"Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны", - был ответ.

Команда Тутберидзе решила показать, как Яна Рудковская "переманивала" Алину Загитову в академию Плющенко. pic.twitter.com/Ol3uV90kXP— Lublineс93 (@Lublinec931) September 23, 2020

В 2020 году из группы Тутберидзе в группу Плющенко перешли Александра Трусова и Алена Косторная. Генеральный директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что Плющенко использует нечестные методы, переманивая уже сформировавшихся профессионалов у тренеров-конкурентов.

Позднее Плющенко прокомментировал приглашение Загитовой в свою академию.

"Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!!!!!!!" - написал Плющенко в сториз своего аккаунта в Instagram.

Не осталась в стороне и сама Яна Рудковская.

"Мы с Алиной друг на друга подписаны и иногда переписываемся. Я не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. Но сообщения вырваны из общего контекста. Я не вижу там слов "тренироваться" и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону. В прошлом году Алина со мной общалась на тему перехода и возможного участия в наших шоу, но решила остаться там, откуда хотела уйти. Мы это не афишировали", - цитирует Рудковскую "Спорт-Экспресс".