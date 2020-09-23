АГН Москва Леонид Федун решил обжаловать в суде Лозанны штраф, выписанный ему РФС

АГН Москва

Московский "Спартак" оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне решение Российского футбольного союза (РФС) о штрафе владельца клуба Леонида Федуна за высказывание о снятии клуба с чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

"У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в CAS", - сказал Газизов.

9 августа владелец "Спартака" после матча первого тура РПЛ против "Сочи" (2:2) заявил о том, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи. Арбитр тогда назначил два пенальти в ворота "Спартака", который вел 2:0.

Несколько дней спустя Федун передумал и изменил первоначальное решение, отметив при этом, что "Спартак" готов покинуть футбольное поле в случае продолжения судейской травли.

Согласно решению комитета по этике РФС, владелец "Спартака" был оштрафован за эти высказывания на 200 тысяч рублей. Во вторник апелляционный комитет РФС принял решение отказать в удовлетворении жалобы Федуна на этот вердикт.

После восьми туров "Спартак", набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые располагаются ниже занимающего первую строчку петербургского "Зенита" из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.