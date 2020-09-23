shok-design / DepositPhotos Футболисты "Краснодара" одержали волевую победу над греческим ПАОКом в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА

shok-design / DepositPhotos

Футболисты "Краснодара" одержали волевую победу над греческим ПАОКом в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Встреча, прошедшая в Краснодаре без зрителей, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей мячи забили Виктор Классон (39') с пенальти и Реми Кабелла (70'). У проигравших отличился Димитрис Пелкас (32'). На седьмой минуте встречи капитан греков Пелкас не реализовал пенальти - его удар парировал вратарь Матвей Сафонов.

"Получилась сложная игра. Первый тайм мы начали с пенальти в наши ворота. Матвей Сафонов сыграл отлично. Затем мы перехватили инициативу. В первом тайме создали достаточно много моментов, но пропустили в одной из атак. Рады, что нашли силы сразу отыграться. Второй там был более закрытым. Каждая команда понимала, какое значение имеет каждая ошибка. Поэтому было мало моментов. Я рад, что мы забили, показали отличную дисциплину. Ребята оставили все силы на поле. В раздевалке была тишина", - сказал журналистам наставник "быков" Мурад Мусаев.

Ответная встреча пройдет 30 сентября в Салониках.

Победитель противостояния выйдет в групповую стадию Лиги чемпионов, куда ни "Краснодар", ни ПАОК ни разу еще не пробивались. Проигравший получит утешительную путевку в Лигу Европы УЕФА.

"Краснодар" начал путь в квалификации Лиги чемпионов с раунда плей-офф как бронзовый призер чемпионата России-2019/20. Ранее прямые путевки в основной турнир по итогам национального чемпионата завоевали питерский "Зенит" и московский "Локомотив".