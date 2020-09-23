katatonia82 / DepositPhotos Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил тройку претендентов на награду лучшему футболисту сезона-2019/20

katatonia82 / DepositPhotos

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил тройку претендентов на награду лучшему футболисту сезона-2019/20. В нее попали полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, а также нападающий и вратарь "Баварии" Роберт Левандовский и Мануэль Нойер.

Шорт-лист составило жюри из 80 тренеров клубов-участников Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов. Они называли свою тройку лучших, причем тренеры не могли голосовать за игроков своей команды. За первое место начислялось пять баллов, за второе - три, за третье - один.

Победитель будет объявлен 1 октября на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

???? Претенденты на награду Лучшему футболисту сезона 2019/20 по версии УЕФА ????



???? Кевин де Брейне

???? Роберт Левандовски

???? Мануэль Нойер



????️ Победитель будет объявлен 1 октября в ходе жеребьевки группового этапа #ЛигаЧемпионов ???? pic.twitter.com/tzjF2v2AqW— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 23, 2020

Впервые в истории вручения награды в финальной тройке не оказалось Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

Награда УЕФА лучшему футболисту сезона вручается с 2011 года. До сегодняшнего дня Роналду присутствовал в финальной тройке каждый год, а Месси попадал туда шесть раз.

????️ Претенденты на награду Лучшему тренеру сезона 2019/20 по версии УЕФА



???? Юрген Клопп

???? Ханси Флик

???? Юлиан Нагельсманн



????️ Победитель будет объявлен 1 октября в ходе жеребьевки группового этапа #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/2OOOaOvBFi— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 23, 2020

Кандидатами на награду лучшему тренеру сезона являются Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Юлиан Нагельсманн ("Лейпциг") и Ханс-Дитер Флик ("Бавария").