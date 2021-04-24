В Москве баскетболисты ЦСКА победили со счетом 78:67 турецкий "Фенербахче" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал Марко Гудурич из "Фенербахче", набравший 27 очков, составе армейского клуба снайперские качества продемонстрировал Дэниел Хэккетт (14).

"Вторая половина получилась не очень хорошей и зрелищной, но это было настоящее сражение, и мы с уважением отнеслись к игре и болельщикам. Мы взяли победу, и это главное. Спасибо нашим болельщикам за классную поддержку", - приводит слова главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса официальный сайт московского клуба.

ЦСКА ведет в серии до трех побед со счетом 2:0. Третий матч противостояния состоится 28 апреля в Стамбуле.

.@cskabasket moved to within a win for a record-breaking ninth consecutive Final Four after they beat visiting @FBBasketbol 78-67 in Game 2



Highlights... pic.twitter.com/47X7jhuDmm — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 23, 2021

В столице Каталонии "Зенит" в овертайме уступил "Барселоне" со счетом 78:81 во втором матче четвертьфинальной серии турнира. В составе клуба из Санкт-Петербурга в атаке преуспел Кевин Пангос, в активе которого 23 очка, у хозяев паркета самым результативным оказался центровой Брэндон Дэвис (22).

Счет в серии до трех побед теперь 1:1. В первом матче победил "Зенит" (76:74). Следующую игру команды проведут 28 апреля в городе на Неве.