В подмосковном Красногорске хоккеисты столичного "Динамо" со счетом 7:5 победили ярославский "Локо" в пятом матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги и стали обладателями почетного трофея

МХЛ / YouTube

В подмосковном Красногорске хоккеисты столичного "Динамо" со счетом 7:5 победили ярославский "Локо" в пятом матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги и стали обладателями почетного трофея.

В середине второго периода преимущество динамовцев достигало четырех шайб (5:1), однако гости перехватили инициативу и едва не перевели игру в овертайм, обеспечив москвичам нервное окончание матча.

"Мы счастливы, это не передать словами. Очень рады, что сумели завоевать первый для молодежного "Динамо" Кубок Харламова, - приводит слова капитана команды Максима Махрина официальный сайт московского клуба. - С самого начала сезона у нас был настрой выиграть, и мы это сделали, я очень счастлив. В финале, мне кажется, мы просто были сильнее, просто переиграли соперника, никакого секрета нет".

Еще вчера они были просто парнями из "Динамо". С этого момента они - ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА ХАРЛАМОВА ????#ЛигаСильных pic.twitter.com/lWu3BhULiE — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) April 23, 2021

"Динамо" впервые в истории стало обладателем Кубка Харламова. В активе команд системы "Динамо" теперь есть чемпионские титулы МХЛ, Континентальной (2012, 2013) и Высшей (2017) хоккейных лиг.

МХЛ проводится с сезона-2009/10. Самой титулованной командой является "Локо", становившийся обладателем Кубка Харламова трижды.