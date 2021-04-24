В Ярославле вандалы подожгли могилу погибшего игрока "Локомотива". Представители хоккейной команды обратились в департамент территориальной безопасности. Клубу КХЛ пожаловались родственники Ивана Ткаченко, погибшего с командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года .

- В Ярославле появилась мемориальная доска в память об Иване Ткаченко



"Мы просмотрели записи и обнаружили, что акт вандализма на самом деле имел место. Неизвестные лица попали в объективы камер, и мы передали съемку в УМВД России по Ярославской области.

Полиция сработала очень оперативно, подозреваемых сейчас разыскивают, чтобы привлечь к ответственности", - приводят слова заместителя директора департамента территориальной безопасности мэрии Ярославля Андрея Овчинникова "Ярновости" .

Могилу Ткаченко уже оскверняли в июле 2020 года, и региональные журналисты не понимают причину нападений. "Ткаченко был любим ярославцами, занимался благотворительностью", - пишет progorod76 .

В 2018 году могилы погибших хоккеистов "Локомотива", которые захоронены на Леонтьевском кладбище в Ярославле, также подвергались нападению вандалов, были вырваны цветы, разворованы предметы, которые приносили родственники, друзья и неравнодушные люди.

Самолет Як-42 потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе хоккеисты основного состава хоккейной команды "Локомотив" и тренерский штаб. Команда летела в Минск на свой первый матч в рамках чемпионата КХЛ. Выжил только бортинженер Александр Сизов.