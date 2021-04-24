В швейцарском Базеле российский гимнаст Никита Нагорный выиграл золотую медаль чемпионата Европы в многоборье, набрав по итогам шести видов программы 88,032 балла.

Второе место занял еще один россиянин Давид Белявский (85,864), третьим стал украинец Илья Ковтун (84,864).

"Для меня не было важно, насколько я оторвался в баллах от своих соперников. Главнее было то, что мы с Давидом заняли первые два места на пьедестале, - сказал Никита журналистам. - Главным стимулом для тренировок в затянувшуюся пандемию коронавируса было желание выиграть золотую олимпийскую медаль в командном турнире. Именно ради достижения этой цели я стараюсь работать еще больше. Мои личные медали не так важны, как командные".

Никита Нагорный выиграл ЧЕ по спортивной гимнастике в многоборье с рекордным отрывом от второго места ????



Никто и никогда еще так не доминировал за всю историю турнира ????



Сергей Лисин поговорил с нашим чемпионом:https://t.co/OHBu7S0Xls



???? Eurasia Sport Images/Getty Images pic.twitter.com/IH7cnUFUJW — Матч ТВ (@MatchTV) April 23, 2021

В квалификации Нагорный и Белявский заняли первые два места. Третьим стал еще один российский спортсмен Александр Карцев, однако в финале многоборья могут выступать не более двух представителей от одной страны.

Нагорный стал семикратным чемпионом Европы, также на европейских первенствах в его активе одна бронзовая медаль. 24-летний спортсмен является трехкратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.