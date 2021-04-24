Немецкий футбольный клуб "Шальке" намерен подать заявление в полицию из-за нападения собственных болельщиков на игроков команды, сообщает официальный сайт гельзенкирхенцев

Pixabay.com

Немецкий футбольный клуб "Шальке" намерен подать заявление в полицию из-за нападения собственных болельщиков на игроков команды, сообщает официальный сайт гельзенкирхенцев.

Во вторник "Шальке" на своем стадионе со счетом 0:1 уступил "Арминии" в матче 30-го тура чемпионата Германии и впервые с 1988 года покинул Бундеслигу. После завершения встречи фанаты забросали игроков яйцами, а позднее появилась информация о нападении на нескольких футболистов команды.

Клуб принял решение с 26 апреля возобновить тренировки, но при этом всерьез озадачился безопасностью игроков. Будет подано заявление в полицию. Кроме того, "Шальке" проведет собственное расследование и будет максимально помогать следствию.

В турнирной таблице "Шальке" (13) очками идет на последнем месте, у лидирующей "Баварии" (71) на 58 очков больше.