В матче 27-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" в Санкт-Петербурге со счетом 6:0 разгромил волгоградский "Ротор"

max malyshev в поисках приключений! / YouTube

В матче 27-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" в Санкт-Петербурге со счетом 6:0 разгромил волгоградский "Ротор".

Мячи забили Соломон Кверквелия (45', автогол), Малком (56'), Андрей Мостовой (65'), Артем Дзюба (75'), Александр Ерохин (78') и Алексей Сутормин (87').

Отметим, что Дзюба отличился уже 14-й раз в текущем первенстве и отстает от лидера бомбардирской гонки одноклубника Сердара Азмуна на два точных удара.

"Зенит" (58) занимает первое место в турнирной таблице, опережая на девять очков московский "Локомотив"(49), который свой матч проведет позднее.