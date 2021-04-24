В матче 27-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" в Санкт-Петербурге со счетом 6:0 разгромил волгоградский "Ротор".
Мячи забили Соломон Кверквелия (45', автогол), Малком (56'), Андрей Мостовой (65'), Артем Дзюба (75'), Александр Ерохин (78') и Алексей Сутормин (87').
Отметим, что Дзюба отличился уже 14-й раз в текущем первенстве и отстает от лидера бомбардирской гонки одноклубника Сердара Азмуна на два точных удара.
Все, 6:0! С победой, сине-бело-голубые! #ЗенитРотор— ФК "Зенит" (@zenit_spb) April 24, 2021
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"Зенит" (58) занимает первое место в турнирной таблице, опережая на девять очков московский "Локомотив"(49), который свой матч проведет позднее.