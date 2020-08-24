Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Сборная России выиграла все девять матчей в рамках основной стадии первой Всемирной шахматной Олимпиады ФИДЕ и напрямую вышла в четвертьфинал соревнований, которые проходят в режиме онлайн

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Сборная России выиграла все девять матчей в рамках основной стадии первой Всемирной шахматной Олимпиады ФИДЕ и напрямую вышла в четвертьфинал соревнований, которые проходят в режиме онлайн.

По итогам девяти туров отечественная сборная набрала 18 очков из 18 возможных и заняла первое место в группе С. Второе место заняла команда Болгарии (13), третьими стали армянские шахматисты (12).

"Пока все идет по нашему плану, радоваться рано, вышли из группы, как и предполагалось. Впереди уже серьезные испытания. Видно, что все команды могут удивить", - заявил ТАСС президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Соперник сборной России по четвертьфиналу, который пройдет 28 августа, определится позднее в ходе дополнительного розыгрыша путевок среди команд, занявших вторые и третье места. Полуфиналы намечены на 29 августа, финал - 30 августа.

В составе мужской команды сборную представляют Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. Женскую команду составили Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Валентина Гунина.

В предварительном раунде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей, контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд.

Главным конкурентом России на этом турнире считается команда Китая, которая также выставила очень сильный состав.