Pixabay.com Футболисты "Баварии" в шестой раз выиграли Лигу чемпионов УЕФА

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Футболисты мюнхенской "Баварии" победили французский "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20, который из-за пандемии коронавируса проходил в сокращенном формате. Решающая встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Единственный мяч на 59-й минуте после навеса на дальнюю штангу в ворота своего бывшего клуба провел воспитанник "ПСЖ" Кингсли Коман.

Парижане не забили в турнире впервые за 35 матчей. Последний раз они уходили с поля без гола в матче с "Манчестер Сити" в апреле 2016 года.

Для "Баварии" победа в Лиге чемпионов стала шестой в истории (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020), клуб делит третье место по количеству титулов с английским "Ливерпулем". Больше только у испанского "Реала" (13) и итальянского "Милана" (7). Мюнхенцы в 11-й раз сыграли в финале, тогда как "ПСЖ" впервые добрался до этой стадии.

⭐⭐⭐ Cause I, I, I'm in the stars tonight



So watch me bring the fire and set the night alight ⭐⭐⭐#MiaSanChampions #FCBayern pic.twitter.com/rLjxnqGFvY— CHAMPIONS OF EUROPE ???? (@FCBayern) August 23, 2020

Победители нынешнего сокращенного розыгрыша выиграли все 11 матчей и установили рекорд турнира по продолжительности победной серии. На групповой стадии подопечные Ханса-Дитера Флика по два раза побеждали английский "Тоттенхэм", греческий "Олимпиакос" и сербскую "Црвену Звезду". В 1/8 финала они выбили английский "Челси", в четвертьфинале - "Барселону", в 1/2 финала - французский "Лион".

Лучшим бомбардиром нынешнего турнира с 15-ю голами стал форвард мюнхенцев Роберт Левандовский. Причем 32-летний поляк впервые в истории добавил этот титул к двум аналогичным, добытым в национальном чемпионате и кубке. За весь сезон он наколотил в ворота соперников 55 мячей.

В качестве победителя Лиги чемпионов "Бавария" 24 сентября в Будапеште поспорит за Суперкубок УЕФА с испанской "Севильей", выигравшей Лигу Европы.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса и возобновилась 7 августа. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходили без зрителей в Лиссабоне, противостояния состояли из одной встречи.