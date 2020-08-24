Пилот "Ямахи" Маверик Виньялес принял непростое решение и благополучно избежал страшной аварии на этапе шоссейно-кольцевых гонок MotoGP Гран-при Штирии. Потеряв контроль над мотоциклом перед поворотом, он спрыгнул с него на скорости 230 км/ч.

Неуправляемый байк продолжил движение, врезался в отбойник и моментально загорелся. Сам Виньялес, сделав несколько кульбитов по асфальту, отделался лишь ссадинами и ушибами. Гонку пришлось прервать красными флагами.

Пилот объяснил свое решение экстренно покинуть кресло неисправными тормозами.

По его словам, проблемы начались еще на первых кругах гонки, а перед роковым поворотом колодки "просто взорвались".

"Что мне оставалось делать? Я осознал, что тормозов нет, поэтому просто спрыгнул", - цитирует Виньялеса The-Race.