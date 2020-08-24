Первыми четвертьфиналистами плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стали клубы "Бостон Селтикс" и "Торонто Рапторс", которым теперь предстоит выявить сильнейшего в очном полуфинальном противостоянии Восточной конференции. Обе команды закрыли стартовые серии со счетом 4-0.
"Бостон" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф победил "Филадельфию" 110:106. Самым результативным игроком встречи стал Кемба Уокер, который набрал 32 очка.
"Торонто" в четвертом матче переиграл "Бруклин" со счетом 150:122. В составе действующих чемпионов НБА самым результативным стал защитник Норман Пауэлл, набравший 29 очков. У проигравших выделялся защитник Карис Леверт (35 баллов).
Это первая в истории победа для "Торонто" в серии со счетом 4-0, также впервые команде удалось набрать 150 очков.
Полуфинальная серия Восточной конференции между "Торонто" и "Бостоном" стартует 27 августа.
The updated #NBAPlayoffs picture after Sunday's action! #WholeNewGame pic.twitter.com/r9zFzaUG6b— NBA (@NBA) August 24, 2020
Напомним, что прерванный из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НБА с 31 июля доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.