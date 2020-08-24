Первыми четвертьфиналистами плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стали клубы "Бостон Селтикс" и "Торонто Рапторс", которым теперь предстоит выявить сильнейшего в очном полуфинальном противостоянии Восточной конференции. Обе команды закрыли стартовые серии со счетом 4-0

yobro10 / DepositPhotos Самым результативным игроком встречи стал Кемба Уокер, который набрал 32 очка

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Первыми четвертьфиналистами плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стали клубы "Бостон Селтикс" и "Торонто Рапторс", которым теперь предстоит выявить сильнейшего в очном полуфинальном противостоянии Восточной конференции. Обе команды закрыли стартовые серии со счетом 4-0.

"Бостон" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф победил "Филадельфию" 110:106. Самым результативным игроком встречи стал Кемба Уокер, который набрал 32 очка.

"Торонто" в четвертом матче переиграл "Бруклин" со счетом 150:122. В составе действующих чемпионов НБА самым результативным стал защитник Норман Пауэлл, набравший 29 очков. У проигравших выделялся защитник Карис Леверт (35 баллов).

Это первая в истории победа для "Торонто" в серии со счетом 4-0, также впервые команде удалось набрать 150 очков.

Полуфинальная серия Восточной конференции между "Торонто" и "Бостоном" стартует 27 августа.

Напомним, что прерванный из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НБА с 31 июля доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.