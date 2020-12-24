Наставник итальянского футбольного клуба "Наполи" Дженнаро Гаттузо не намерен складывать полномочия главного тренера, несмотря на обострившиеся проблемы со здоровьем.

42-летний специалист на протяжении последних десяти лет страдает миастенией - аутоиммунным заболеванием, поражающим нервы и мышцы. Среди симптомов - ослабление мышц, контролирующих глаза и веки.

По причине обострения Гаттузо пропустил несколько послематчевых интервью в чемпионате Италии и ходил черной повязкой на глазу, а в среду после игры с "Торино" (1:1) все же предстал перед телекамерами на флэш-интервью - правое веко тренера было заметно опущено.

"Признаюсь - я был сам не свой последние 12 дней. Хочу обратиться ко всем, особенно к детям, которые смотрят в зеркало и видят что-то странное или не совсем правильное - жизнь прекрасна. Просто примите это. Ребята тоже испугались, увидев меня таким. Я их понимаю, но я все еще жив. У меня миастения уже 10 лет, и это уже третье сильное обострение. Оно пройдет, и мой глаз вернется в норму", - цитирует Гаттузо Football Italia.

#Gattuso sofferente come un pugile colpito. Il volto deformato, la voce rotta, la testa bassa. Un Rocky commuovente e vero. "Non ho sentito la campana".



(video @SkySport) pic.twitter.com/rLOStwZIiw— Riccardo Marra (@RiccardoMarra) December 24, 2020

"Это не просто жутко выглядит, а еще и сильно выматывает, когда 24 часа в сутки у тебя двоится в глазах. Только такой псих, как я, выдержит все это. Однако это моя жизнь, случаются вещи и похуже. Некоторые говорят, будто мне остался месяц, но могу вас заверить - все в порядке. Когда я все же умру, я хочу быть там, где я жил - на футбольное поле", - добавил тренер.

Дженнаро Гаттузо возглавил "Наполи" в декабре 2019 года и стал с клубом обладателем Кубка Италии. Также он тренировал швейцарский "Сьон", греческий ОФИ и итальянские "Палермо", "Парму", "Милан". В ноябре появились сообщения о том, что клуб намерен продлить с ним контракт до 2023 года.