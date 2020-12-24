Василий Кикнадзе покинул пост гендиректора "Локомотива"

Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем официальном сайте объявил об изменениях в руководящем составе по итогам прошедшего в среду общего собрания акционеров.

Василий Кикнадзе освободил пост гендиректора клуба в пользу бывшего игрока команды Владимира Леонченко, а в кресле председателя совета директоров Анатолия Мещерякова сменил заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник.

У прежних менеджеров возник острый конфликт с болельщиками после майского увольнения с должности главного тренера Юрия Семина, фанаты на каждом матче требовали их отставки. Функционеров поблагодарили за проделанную работу.

"Под председательством Анатолия Мещерякова "Локомотивом" было выиграно множество титулов, он покинул совет в связи с переходом на новую работу. Кроме того, хочу сказать слова благодарности Василию Кикнадзе, который многое сделал с точки зрения оптимизации внутриклубных управленческих процессов, а также за его участие в проектах реконструкции базы в Баковке и отделения академии в Перово", - цитирует Плутника пресс-служба "Локомотива".

В новый состав совета директоров, помимо Плутника, вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик.

Кикнадзе занял должность генерального директора "Локомотива" в конце 2018 года, сменив Илью Геркуса. За время его работы железнодорожники завоевали Кубок и Суперкубок России, а также дважды стали серебряными призерами чемпионата России.

Леонченко - бронзовый призер чемпионата России 1994 года в составе "Локомотива", хотя большую часть карьеры провел в московском "Торпедо", был капитаном команды. С 2008 по 2019 год он занимал посты исполнительного директора, председателя совета профсоюза футболистов и тренеров.

В настоящее время главным тренером "Локомотива" является серб Марко Николич. Под его руководством команда не одержала ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов и вылетела из еврокубков. В первенстве России "Локомотив" ушел на зимнюю паузу на восьмой позиции в турнирной таблице.

Мещеряков занимал пост председателя совета директоров с февраля 2016 года. В конце ноября он был освобожден от должности заместителя генерального директора РЖД в связи с истечением срока трудового договора.

Плутник - заместитель генерального директора РЖД, однако с мая 2020 года он также является членом совета директоров московского ЦСКА. После назначения его имя было убрано с официального сайта армейской команды.